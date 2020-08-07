Heykel müze için hazırlanıyor

ANTALYA'NIN Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde 2020 yılı kazılarında bulunan kadın heykeli, heyecanlandırdı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında bulunan 1700 yıllık heykelin, olasılıkla aristokrat bir aileye mensup Pergeli hayırsever kadına ait olduğu belirtildi.

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Sade giysisi, ortadan ayrılmış dalgalı saçları, başındaki örtü, göz bebekleri, kaş, burun, dudak ve çene işlenişiyle Perge Heykeltraşlık Okulu'nun özelliklerini yansıtan, başı boynundan kırılmış kadın heykeli, temizleme ve birleştirme çalışmalarından sonra Antalya Müzesi'nde ziyarete sunulacak. Kazı Başkanı Kepçe, heykelin kentin aristokrat ailelerinden birine ait olabileceğini söyledi. Perge'nin ünlü kadın yöneticisi Plancia Manga'nın önemli bir hayırsever olduğunu belirten Prof. Dr. Kepçe, "Bu kadın da onun gibi Pergeli hayırsever bir kadın olabilir" diye konuştu.