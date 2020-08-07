Kaçaklara geçit yok

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimlerde Antalya'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor. Bakanlığın kaçak yapılara yönelik başlattığı çalışma kapsamında, turizm kenti Antalya'da yıkılan kaçak yapıların sayıları her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile bakanlık müfettişleri, uydudan görüntüleri inceleyip saha çalışmaları yaparak bölgedeki kaçak yapıların tespitini gerçekleştiriyor.

6 AYDA 405 YIKIM YAPILDI

İmar bölümünde çalışan yaklaşık 30 kişilik ekip, 2017'den bu yana 772'si bu yıl olmak üzere 6 bin 513 kaçak yapı saptadı. Değerlendirmeler sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kaçak yapı inşa ettikleri belirlenen yerlerin yapı kayıt belgesi iptal ediliyor. Kaçak yapıların yıkımı, uyarılar sonucunda ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. 2017'de 453, 2018'de 649, 2019'da ise 593 kaçak yapının yıkıldığı Antalya'da, bu yılın 6 ayında 405 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

BAKAN KURUM TAKİPTE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da çalışmaları yakından takip edip yetkililerden bilgi alıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, "Kaçak yapıların yıkımı için hummalı çalışma yürütüyoruz. Antalya'da kaçak yapıya izin vermeyeceğiz. Mevcut kaçak yapıları da kesinlikle bitireceğiz, bu konuda kararlıyız. Bakanımız da bölgeyi yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.