Koronavirüse 4 koldan denetim

İÇİŞLERİ Bakanlığınca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında, Batı Akdeniz bölgesinde de polis ekipleri harekete geçti. Önceki gün akşam saatlerinde başlayan denetimlere bin 500 polis ekibi katılırken, şehir merkezi ve 19 ilçedeki umuma açık işyerleri denetlendi. Dün sabah saatlerinde itibar ise ekipler özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu plajlarda ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

SAHİLDE ALARM

Son dönemde yaşanan kalabalık görüntülerin tepki çektiği Konyaaltı sahili denetimin başlıca adreslerinden biri oldu. Sahilde atlı polisler ile bisikletli martı timleri, tatilcileri maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için uyardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de güneşlenen ve denize girenlere, alınması gereken önlemleri anlatan broşürler dağıttı.

VALİ DE DENETİMDE

Burdur'da ise denetimlere Vali Ali Arslantaş ile İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de eşlik etti. Vali Arslantaş ve beraberindekiler, pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlar, maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Arslantaş, salgınla mücadelede sokakların durumunu görmek için sahada olduklarını söyledi. Isparta şehir merkezinde ise denetimler için 13 ekip oluşturuldu. İş yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. İl Sağlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ve zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerle vatandaşları uyardı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de Kaymakam Eyüp Fırat da denetimlere katıldı. Kalabalık oluşu ile ün yapan 2'inci El Pazarı'nda başlayan denetimler restoran ve kafelerde devam etti. Kaymakam Fırat, genel olarak Fethiye'de yaşayan halkın bilinçli olduğunu söyledi.