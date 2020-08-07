Şehit polisin ismi yaşatılacak

BURDUR'DA görev başında şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın (27) adı, olayın yaşandığı parka verildi. Burdur Belediyesi, isim değişikliğini ağustos ayı meclis toplantısında oy birliği ile aldı. Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan Gençlik Parkı artık Selcan Akbaş Parkı olarak bilinecek.

ÜZÜCÜ OLAY

Üzücü olay 15 Haziran'da kimlik sorgulaması sırasında yaşanmıştı. Kimlik göstermeyen kişiler, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Tekmeden kurtulmak isterken dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı. Akbaş önce Burdur Devlet Hastanesi, ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki (GATA) tüm müdahalelere karşın 26 Haziran tarihinde hayatını kaybetmişti.