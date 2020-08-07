Toroslar’ın karı serinlik kaynağı

ANTALYA'NIN Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nın doruklarında bulunan, batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi Akdağ'dan çıkarılan kar, yaz sıcaklarında serinlik kaynağı oluyor. 2500 metre yüksekliğindeki mağarada yılın 12 ayı kar bulunuyor. Gruplar halinde çıkılan mağaranın 13 metre derinliği bulunuyor.

ZORLU YOLCULUK

Kar almak için gelenler, yukarıdaki bir kayaya bağladıkları ipe tutunarak 4-5 metre aşağı iniyor. Yukarıdan atılan testerelerle kesilen kar kütleleri çuvallara dolduruluyor. Omuzlara alınan karlar, 700 metrelik yolculuğun ardından araçların bulunduğu yola indiriliyor. Dondurma ustaları kara, pekmez, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar katıp geleneksel Gömbe karlamasına üretiyor. Birçok kişi, Gömbe Mahallesi'ndeki kafelere karın çuvalını 50 liradan satıyor.