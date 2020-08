Chico veda etti

ntalyaspor ile olan sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan Chico Grando, kırmızı beyazlı taraftara veda etti. Sosyal medya hesabından video paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Benim Antalyaspor ile kontratım bitti. Herkese teşekkürler. 5 yıl oldu. 5 gün ya da 5 ay değil. Her antrenmana mutlu çıktım. Her maçta yüzde 100'ümü verdim. Hayat böyledir. Siz her zaman beni desteklediniz. Sileri çok seviyorum" ifadelerine yer verdi. 5 sezon kırmızı beyazlı formayı giyen Chico, 114 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. GUSTAVO'YA TALİP VARAntalyaspor'un geçtiğimiz sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Gustavo Blanco Leschuk'a teklifler gelmeye başladı. Önceki sezon kiralık olarak forma giydiği Malaga'da gösterdiği performansla İspanya'da iz bırakan Arjantinli golcüye yine İspanya'dan talipler çıktı. Golcü futbolcu için İspanyol ekipleri Leganes, Rayo Vallecano ve Tenerife'nin ilgilendiği belirtildi. Kırmızı beyazlı formayla geçtiğimiz sezon toplamda 31 maça çıkan Gustavo, 5 gol atıp 2 asist yaptı. NAZIM İÇİNYARIŞIYORLARBeşiktaş'ın ısrarla istediği Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Nazım Sangare için Galatasaray da devreye giriyor. A Spor'un haberine göre Galatasaray, yerli transferdeki hedefleri arasında yer alan Antalyasporlu Nazim Sangare için yine yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki sağ bek için göndermeyi düşündüğü yerli ve yabancı oyuncuları takasta kullanmayı planlıyor.