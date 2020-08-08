Ekolojik turizmin yeni merkezi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası, adını aldığı ovanın yeşil örtüsü içindeki güzelliği ile ilgi çekiyor. Denizden 1200 metre yükseklikteki yayla, sahillerde 40 dereceyi bulan sıcaklıklardan bunalanların adresi haline geldi. Tüm bölgeye hayat veren su kaynakları olan Yeşilgöl ve Uçarsu'nun da etkisiyle, bölgede ekolojik turizm hızla gelişiyor. Bölgede yaşamış olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa'nın kerameti olduğuna inanılan Uçarsu, yazın Gömbe Ovası'na, kışın ise Muğla'nın Seydikemer tarafına akıyor. 50 metre yükseklikten dökülen, hemen üstündeki 50 dönümlük Yeşil Göl ile birlikte bölgeye doğal bir güzellik katan Uçarsu, bölgeye hayat veriyor.MUHTARDAN TATİL DAVETİGÖMBE Yaylası'na gelenlerin en çok beğendiği yemek ise, keçi etinden yapılan, odun ateşindeki fırında pişirilen Gömbe kebabı. Gecelemek isteyenler için ise yaylada, yöreye özgü sedir ağacının kerestesinden yapılmış, elma ağaçları arasındaki bungalovlardan yapılan konaklama imkanları yer alıyor. Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya, "Yemyeşil doğasıyla, mis gibi havasıyla, Toroslardan fışkıran buz gibi sularıyla Gömbe Yaylası, Türkiye'nin üç güzel yaylasından biridir. Yazın sahillerde sıcaktan, nemden bunaldıysanız, sizleri Gömbe Yaylası'nda mis gibi bir havada tatile bekliyoruz" dedi.