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Güvenlik kamerası tacizi ortaya çıkardı

13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen E.K.’yı yakalayan esnaf, polise teslim etti. E.K.’nın suçlamayı kabul ettiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Güvenlik kamerası tacizi ortaya çıkardı

ANTALYA'DA bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. E.K., gözaltına alındı. Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı.

KAMERA KAYDI
İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü. Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "Bize 'çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

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Güvenlik kamerası tacizi ortaya çıkardı
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