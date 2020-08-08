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Duman’a emanet

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Kestelspor Duman’a emanet
DAHA önce orta saha Ali Berke Timurcioğlu, kanat oyuncusu Ümit Koz ve orta saha Yunus Emre Yıldız ile savunma oyuncusu Şükrü Can Yılmaz ile sözleşme imzalayan mavi beyazlı yönetim, son transferini ise teknik direktör koltuğu için yaptı. Profesyonel liglerde bir çok başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcı Ahmet Duman'ı takımın başına getiren Kestelspor yönetimi, takımı 3. Lig'deki ilk sezonunda deneyimli bir isme emanet etmiş oldu. Başkan Levent Uğur, "Ahmet Duman hocamıza başarılar dileriz" dedi. KESTELSPOR, yeni sezonunun dördüncü transferini de dün gerçekleştirdi. Geçen sezon Manavgat Belediyespor'da başarılı bir performans sergileyen kanat oyuncusu Engin Mustafa Ulutaş ile 2 yıllık sözleşma imzaladı.
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Kestelspor Duman’a emanet
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