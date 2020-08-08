Köpeklere banyo

ANTALYA'DA hissedilen hava sıcaklığının 40 derece, nem oranın ise yüzde 80'lere ulaşırken, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan can dostlar için de gerekli önlemler alındı. 200 köpek ve 150 kedi için sıcaklara karşı çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Tavan vantilatörleri ile hava sıcaklığı düşürülüyor, günlük olarak kedi ve köpeklerin yaşam alanları sürekli yıkanıyor. Köpekler için de banyo seansları düzenleniyor. Banyo seanslarında renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

SİZ DE BİR SU KABI KOYUN

Veteriner Nilay Vurkaç, havaların ısınmasıyla köpeklerin de sıcaklardan kaynaklı denge kayıpları yaşayabildiğini söyledi. Vurkaç, "Rehabilitasyon merkezimizin sevimli misafirlerinin alt zeminlerinin serinletmesi ve yıkanması işlemi günlük olarak gerçekleştiriliyor. Bölgemiz sınırlarında canlar için mama ve su kapları yerleştirdik. Bu noktada zaman zaman vatandaşlarımızın duyarlı olmaların istiyoruz" dedi.