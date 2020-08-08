Şehrin simgesi dökülüyor

ANTALYA'NIN simgesi konumundaki 6.5 kilometrelik tarihi surların son görüntüsünü düşündürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan Saat Kulesine giderken bölümdeki surların arka kısmı ilgisizlikten ve bakımsızlıktan her gün yıkılıyor. Surlar arasında eksilen taşlar dikkat çekerken, çarpıcı iddia ise bahçe duvarlarında kullanılmak için taşların çalınması oldu.

SURLAR ÇÖP DOLU

Bakımsızlıktan yıkılan surların dip kısımları ise bakımsızlıktan çöplük haline gelmiş durumda. Geceleri kendini bilmez kişilerin attığı bira şişesi ve kutular, gündüzleri ise atılan çöpler kentin ortasında çirken manzara oluşturuyor. Antalya'ya gelen her turisttin ziyaret edip fotoğrafını çektiği bu manzara kente yakışmadığın belirten vatandaşlar, 'şehrimizin simgesi surlar çöplüğe dönmüş durumda' diyerek tepkilerini dile getirdi.