Üç aydır ortada yok

Antalya'da 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'dan 90 gündür haber alınamıyor. 9 Mayıs Cumartesi günü kimlik ve pasaportunu yanına almadan evinden kızını aramayı sürdüren annesi Saltanat Orynbayeva (41) ise sokak sokak gezerek afiş dağıtıyor. ,

SENARİST OLMAK İSTİYORDU

Saltanat Orynbayeva, onun yaşadığına dair inancının tam olduğunu ifade etti. Son olarak dağlık alana yakın bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan kızının okuma aşığı bir kız olduğunu dile getiren Orynbayeva, "Kazakistan'da psikoloji okudu, dil kursuna gitti. Japonya Tokyo'ya gitti, orada da Japonca öğrendi. Senarist olmak istiyordu. Kitaplar yazıyordu, o kitapların konusuna göre film çekmek istiyordu. Geleceğine inanıyorum. Tek başına yaşamak istiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.