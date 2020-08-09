3 ayda üretilen 154 bin maske ücretsiz dağıtıldı

dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla bugüne kadar 154 bin maske üretildi. Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) binasında belediye personeli tarafından halkın sağlığı için maske üretiliyor. Belediye Başkanı Topaloğlu, ilk etapta 100 bin adet maske satın aldıklarını belirterek, "Pandemi ile yaşamaya alışmamız lazım. Büyükşehir Belediyesinin Kemer'deki atölyesi olan Atatürk Sanat Eğitim Merkezini (ATASEM) kullanmaya başladık. Atölyede belediye personelimiz maske dikiyor. Şu ana kadar 154 bin maske dikimi gerçekleştirdik. Pazarlarda, düğünlerde, resmi kurumlara, esnafa dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.