Bütün engelleri bir bir aşıyorlar

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) 'Bena', 'Toni', 'Caki', 'Antraks', 'Pars', 'Kyra' ve 'Yaman' isimli narkotik köpekleri zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu. ENGEL TANIMIYORLAR

KEM bünyesinde görev yapan Belçika kurtları, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucunun ele geçirilmemsini sağladı. Vatandaş ile torbacı arasındaki bağı koparmak için 24 saat esasına göre mesai yapan köpeklerin başarısı operasyon rakamlarına da yansıdı. Ben, Antraks, Kyra, Alman kurtları Toni, Pars ile labrador Yaman ve kukır cinsi Caki isimli köpekler, katıldığı operasyonlarda bir yıl içinde toplam 2 tonu geçen uyuşturucu ve yüz binlerce sentetik hapın ele geçirilmesinde önemli rol oynadı.

ÖZENLE BAKILIYORLAR

Köpek Eğitim Merkezi Amiri Komiser Buse Güler ise günün büyük bir bölümünü has has burunlu bir birinden değerli köpeklerle geçiriyor. Güler, onların günlük bakımları ile tek tek ilgileniyor. Bena'yı İbrahim Köksal, Toni'yi Serdar Bulut, Caki'yi Osman Erdem Kılıç, Antraks'ı Erkan Esim, Pars'ı Abdullah Sevinç, Kyra'yı Hüseyin İlkay Kılınç, Yaman'ı ise Cumali Ordu eğitiyor.



TEK EĞİTMENİ DİNLİYORLAR



EĞITMEN polisin komutunu harfiyen yerine getiren köpekler, alışmaması için insanlardan uzak tutuluyor. 7 köpeğinde bugüne kadar hiç hata yapmadıklarını belirten birim Komiser Buse Güler, "Son zamanlarda en çok A 4 kağıtlara saklanan bonzai adlı uyuşturucuyu çok yakalıyoruz. Has has burunlar metrelerce uzaktan A 4'lerdeki bonzainin kokusunu alıyor. Bize sadece zanlıyı yakalamak ve uyuşturucu saklandığı yerden çıkarmak kalıyor " dedi.