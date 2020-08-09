Gezenleri tarihi yolculuğa çıkartıyor

Fethıye'nın Kargı Mahallesi'ndeki Enver Yalçın Yörük Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2004 yılında hizmete açılan Yörük Müzesi'nde 20 ile 250 yıl öncesine dayanan Yörük eşyaları sergileniyor. Müze de; Toroslar da yaşayan Yörüklerin gündelik hayatta kullandıkları her türlü eşyalar yer alıyor.

5 BİN ESER VAR



Müzeyi gezen vatandaşlar müzede, döven, dikiş makinesi, yaba, dirgen, daktilo, radyo, telefon, dokuma aletleri, astar, at arabası,yayık, kıyafet ve kazan gibi 5 bin civarında eşyayı saatlerce inceliyor. Müzelerinde yaklaşık 5 bin civarında eşyanın olduğunu söyleyen Yörük Müzesi Sahibi Enver Yalçın, atalardan kalma tarihi eserleri ve eşyaları aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen insanlara tanıtmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.