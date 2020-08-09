Maden mühendisi sörf tahtası üretti

ANTALYA'DA babasıyla evinin bahçesinde hobi amaçlı ürettiği sörf tahtaları beğenilince işlerini büyütme kararı alan maden mühendisi Timuçin Gönenden, tamamı el yapımı sörf tahtası üretti. Yaptığı sörf tahtalarını Marmaris ve Alaçatı'daki sörf tutkunlarına satan genç girişimcinin hedefi yurt dışına açılmak.

ATÖLYE EVİN BAHÇESİNDE

Antalya'da uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan, ardından hayallerinin peşinden koşarak sörf tahtası yapmaya başlayan Timuçin Gönenden, babasıyla birlikte evinin bahçesine kurduğu 30 metrekare atölyede çalışıyor. Maden mühendisi olduğunu, fakat mesleğini yapmadığını anlatan Gönenden, bir yıl içinde üretip sattığı 15 sörf tahtasının profesyoneller tarafından beğenildiğini belirtti. Sörf tahtası yapma işine girmeden önce babasıyla denize açılmak için bir tekne yapmaya karar verdiğini anlatan Gönenden, 3 yılda yaptığı teknenin de satılmasıyla birlikte farkında olmadan ticari bir işin içinde kendini bulduğunu vurguladı.