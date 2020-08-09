Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Plajda yaz defilesi

Plajda yaz defilesi

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Plajda yaz defilesi

ANTALYA'da bir plajda düzenlenen moda etkinliğinde mankenler, ünlü modacıların yaz kreasyonlarını tanıttı. Plajda modayla buluşan tatilciler, havuz içinde defile izledi.

9 MANKENLE 45 DAKIKA
Lara bölgesinde bir plajda düzenlenen moda etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Emy Organizasyon & Ajans mankenlerinin tanıttığı yaz kreasyonları ilgi gördü. Ünlü tasarımcı Haktan Bucke ve Shervin Najafpour yaz kreasyonlarının tanıtıldığı moda etkinliğinde, Argento Beachwear ve Your Bohemian koleksiyonları da sergilendi. 9 mankenle düzenlenen defile 45 dakika sürdü ve moda tutkunlarını plajda bir araya geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Plajda yaz defilesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA