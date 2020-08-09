Rus mıllı kalecı darına muratpaşa’da

bu yıl EHF Kupası'nda temsil edecek Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 24 yaşındaki Rus milli kaleci Darina Shulega'yı kadrosuna kattı. Rus kaleci, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı beyazlı yapan imzayı attı. YAŞ ORTALAMASI 20Başkan Uysal, bu yıl 20 yaş ortalamasında bir takımla şampiyonluğa oynayacaklarını belirtti. Darina ise başka bir ülkeye geldiği için ilk başta çok heyecanlı olduğunu belirtirken takımdaki arkadaşlık ve Muratpaşa'da oluşturulan hentbol ortamı sayesinde kendisini konforlu ve rahat hissettiğini söyledi.