Şampiyonlara burs

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birincisi olan Antalyalı imam hatip öğrencileri Oğuzhan Başak ve Fatma Kemerden'i, 28 Şubat sürecinde mağdur olan büyükleri yalnız bırakmadı. Başarılı öğrencilere Antalya İmam Hatip Derneği (ANİMDER) tarafından tablet hediye edilirken öğrencilere üniversite boyunca burs bağlandı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Antalya'da TYT ek puanlı yerleştirmede Türkiye birincisi olan Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Oğuzhan Başak ve Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Kemerden'a ANİMDER'den özel destek geldi. Başak ve Kemerden'e tablet ve isimlerinin yazdığı kalem hediye edildi. En anlamlı hediye ise 4 yıl boyunca sürecek olan eğitim bursu oldu.

4 YIL TAM DESTEK

Dernek Başkanı Kadir Sarıcalar, Antalya'da bulunan bütün imam hatip mezunlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler yaptıklarını söyledi. Sarıcalar, "Aynı zamanda başarılı öğrencilerimize burs ve hediye desteklerinde bulunuyoruz. Sadece bu arkadaşlarımıza değil, her yıl yüzlerce öğrencimize burs veriyoruz. 28 Şubat sürecinde imam hatip okullarının önleri kesilmişti. Bu yıl ilke kez ortaokul ve liselerimizde mezunlarımızı verdik" dedi.

BİRİ HUKUK DİĞERİ TIP

561 puan ile eşit ağırlık alanında ek yerleştirmede birinci olan Oğuzhan Başak, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih edeceğini söyledi. Fatma Kemerden ise, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ni tercih edeceğini söyledi.