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şampiyonluğu kutladı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Serik Belediyespor şampiyonluğu kutladı
TFF 2'nci Lig'e yükselen Serik Belediyespor'da şampiyonluk kutlaması yapıldı. Serik Belediyespor'un şampiyonluk kutlaması Serik Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde toplanan taraftarlar ve futbolcuların konvoy eşliğinde ilçede tur atmasıyla başladı. Konvoy sırasında şampiyon takımın futbolcuları üstü açık otobüsten taraftarları selamladı. Konvoyun ardından Serik İsmail Oğan Futbol Sahası'nda toplanan taraftarlar, futbolcular ve protokol şampiyonluk kutlaması yaptı. Stadyuma kurulan sahnede, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar ve futbol
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Serik Belediyespor şampiyonluğu kutladı
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