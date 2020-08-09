ANTALYA'DA
bir
ülkenin turizm
ataşesi yankesici
kurbanı
oldu. Olay,
4 Ağustos Salı
günü Kaleiçi'nde
meydana
geldi. Ülke
ismi açıklanmayan
bir
turizm ataşesinin sırt çantasından cüzdanı
yankesicilik yöntemiyle çalındı.
Şüpheliler ticari taksiyle kaçarken,
ihbarla olay yerine gelen Antalya
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis
ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin
eşkallerini belirleyen ekipler, yabancı
uyruklu S. H., F. V.'yi Kaleiçi Saat
Kulesi önünde, diğer şüpheli V.P.'yi
ise kaldığı otelde yakaladı. Gözaltına
alınan zanlılar tutuklandı.