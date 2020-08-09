Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Turizm ataşesi yankesici kurbanı

ataşesi yankesici kurbanı

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
Turizm ataşesi yankesici kurbanı
ANTALYA'DA bir ülkenin turizm ataşesi yankesici kurbanı oldu. Olay, 4 Ağustos Salı günü Kaleiçi'nde meydana geldi. Ülke ismi açıklanmayan bir turizm ataşesinin sırt çantasından cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Şüpheliler ticari taksiyle kaçarken, ihbarla olay yerine gelen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu S. H., F. V.'yi Kaleiçi Saat Kulesi önünde, diğer şüpheli V.P.'yi ise kaldığı otelde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizm ataşesi yankesici kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA