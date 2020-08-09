Yıldızlar İHA üretti

Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava savunma aracını (İHA) üreten Selçuk Bayraktar, gençlere hem ilham hem de örnek oluyor. Antalya'da Mahmut Celaleddin Ökden Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 6 genç bir araya gelerek Akdeniz Yıldızları Takımı'nı kurup insansız hava aracı (İHA) üretti. 'Tulpar' ismi verilen İHA, TÜBİTAK tarafından beğenip kabul edildi. Proje için hibe sağlanan gençleri 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te katılacakları TEKNOFES heyecanı sardı.

HERKES DESTEK VERİYOR

İmam hatipli öğrencilere, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'de, takım kaptanı Furkan Ersoy, pilot Sefa Çetinkaya, Emirhan Özdaş, Gökalp Ercan, Eren Tuhan ve Furkan Miraç Uysal'a destek veriyor. 1.80 kanat açıklığı 1.65 metre gövde uzunluğu olan 3 kilo 600 gram ağırlığında arkadan pervaneli Tulpar isimli İHA, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2006 yılında ilk yaptığı uçak tipi örnek alınarak tasarlandı. Takım Kaptanı Ersoy, "Bizim yaptığımız İHA Selçuk Bayraktar'ın 2006'daki yaptığı ve ilk doğuda uçurduğu uçağın biraz farklı versiyonu. Tasarım modelini oluştururken kendimize idol olarak Selçuk Bayraktar'ı seçtik" dedi.

CAN YELEĞİ ULAŞTIRACAK

TEKNOFEST'TE yarışacak 350 takım içerisinden seçilen 125 takımdan biri olan gençler yarışmadan şampiyonluk beklediklerini belirtti. Otonom insansız hava aracı üreten en genç topluluk olduklarını anlatan kaptan Ersoy, "Biz bu projeyi çok daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yarışma bittikten sonra bu aracımızdan 2 adet üretip sahilde cankurtaran görevinde kullanımını sağlayacağız. Boğulma vakalarında anında müdahale ederek İHA ile birlikte boğulan kişiye can yeleği yetiştireceğiz. Farklı alanlarda bunu geliştirerek vatana, millete hayırlı bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ATÖLYESI

Uçağı üretmek için uygun atölyeleri bulunmayan gençlere Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içerisinde yer alan bir atölye tahsis edildi. Atölye sorumlusu ve ARGE Topluluğu Başkanı Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'ncü sınıf öğrencisi Enes Can Çetiner ise, gençlere destek olan isimler arasında yer aldı. Özgecan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Tolgahan Yıldırım, "Gençlerimizle İHA konusunda görüşmeler yaparak takım oluşturduk. Tüm bunların sonucunda TEKNOFEST'E katılmaya hak kazandık. Burada en önemli konu otonom, sabit kanat İHA olarak TEKNOFEST'E katılacak genç lise grubu yönünden bir ilk olacak. Bu yaş gurubunda ilk olması ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.