Akrep’ten vefalı veda

FRAPORT TAV Antalyaspor yollarını ayırdığını Salih Dursun, N'Dinga ve Chico'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Paylaşımda, Salih Dursun için, "5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 39 maç ve 2 bin 690 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız" denildi.Brezilyalı futbolcu Chico ile ayrılık ise "5 yıl boyunca armamızı taşıdın, kutsal formamızı Süper Lig'de 101 maç ve 6 bin 422 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Chico Grando" ifadeleriyle taraftara duyurdu.