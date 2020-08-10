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Akrep’ten vefalı veda

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Akrep’ten vefalı veda
FRAPORT TAV Antalyaspor yollarını ayırdığını Salih Dursun, N'Dinga ve Chico'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Paylaşımda, Salih Dursun için, "5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 39 maç ve 2 bin 690 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız" denildi.

UNUTULMAZLARA GİRDİ
Brezilyalı futbolcu Chico ile ayrılık ise "5 yıl boyunca armamızı taşıdın, kutsal formamızı Süper Lig'de 101 maç ve 6 bin 422 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Chico Grando" ifadeleriyle taraftara duyurdu.
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Akrep’ten vefalı veda
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