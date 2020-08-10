Alanya yıldız peşinde

Son iki sezon yaptığı başarılı transferlerle dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor, gözünü Benfica'nın Arjantinli 26 yaşındaki kanat oyuncusu Franco Cervi'ye dikti. Transfer iddiası Portekiz basınında yer aldı. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gelecek sezon planlarında olmadığı vurgulanan ve kendisine kulüp arayan Franco Cervi'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.Boca Juniors'un da devrede olduğu öğrenilen Franco Cervi'nin 2023'e kadar sözleşmesinin devam etmesi ve Transfermarkt'a göre bonservis bedelinin 8 milyon Euro olması ise transferin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak yapılacağı ihtimalini ön plana çıkartıyor.Bu sezon 35 maçta 4 gol ve 4 asiste imza atan Cervi'nin daha önce Fenerbahçe'ye transferi de gündeme gelmişti. Daha önce Cisse, N'Sakala, Fernandes, Bakasetas ve Merih gibi isimlerin kendisini bulduğu ve değerini katladığı Alanyaspor, Franco Cervi için de benzer bir plan yapıyor. Cervi'nin Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle de turuncu yeşilli kulübe gelerek kendisini göstermek istediği öğrenildi.