Antalya’ya yakışmıyor

Antalya'nın rüya projelerinden biri olan Millet Bahçesi ve Kent Müzesi projesi, CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle birlikte kabuk değiştirdi. Karaalioğlu Parkı'nı da içine alan bölgede yapılan ve son aşamaya getirilen düzenlemeler, seçimin ardından tamamlanmadı.Düzenli etkinliklerle bir yaşam merkezi olacak 'efsane eski açık tribün' kendi haline bırakıldı. Tribünün önünde yer alan ve akşam saatlerinde ışıklı su gösterilerinin yapılması planlanan fıskiye de yapılmadı. Kent Müzesi de hayata geçmeyince parkta hizmete açılan bölüm atıl kaldı. Bölge mekan takımının meskeni olunca, bölge halkı için kabus haline geldi. Vatandaşların gün içinde nadir kullandığı alanın güven vermeyen hali ürküttü.Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde yer alan şehrin en güzel parkının içinde önceki dönemlerde yapılmış birçok heykel de kaderine terk edildi. Heykellerin bir kısmı kuş pisliği ile kaplandı. Bazılarının üzerine sprey boyalarla yazı yazıldı ayrıca iklim koşullarından renkleri soldu. Heykellerin bakımsız halleri dikkat çekti.Parkın içinde bulunan yaşam alanlarının bakımlarının yapılmaması tehlike yaratıyor. Oyun parklarının demirleri ilgisizlikten paslandı. Park içinde bulunan Kedi Evi'nin yanına 7 adet çöp konteynırı koyuldu. Kediler kötü koku yayan çöp konteynırlarının altına serinlemeye başladı. Bu durum hastalığa davetiye çıkardı.