Bisikletliler isyanda

Antalya'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Menderes Türel döneminde yapılan Liman Mahallesi'nden Kundu'ya kadar kesintisiz bisiklet yolu, CHP'li Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle araç trafiğine açıldı. 2 yıl öncesine kadar Türkiye'deki örnek bisiklet yollarından biri olarak gösterilen kesintisiz bisiklet yolu, parçalara bölündü.Teomanpaşa Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Işıklar Caddesi'ndeki bisiklet yolları bölünmüş yola dönüşünce, 'bisiklet şehri' projesi de rafa kalktı. Araç ve bisikletin ortak kullanımına açılan yollara 'yolu paylaş + mesafeyi koru' tabelaları yerleştirilmesine rağmen bisikletler yok sayıldı. Trafiği rahatlatma gerekçesiyle yapıldığı söylenen düzenleme amacına da ulaşamadı. Çünkü trafiğe açılan bisiklet yolları adeta otoparka dönüştü.Antalya Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Antalya Bisiklet Sevenler Grubu Yöneticisi Alpaslan Coşkunoğlu yaşanan duruma tepki gösterdi. Sadece son 6 ay içerisinde, düzensiz parklar nedeniyle 4 bisiklet kazası yaşandığını anlattı. Antalya'da 10 bin bisikletlinin olduğunu hatırlatan Coşkunoğlu, güvenli bisiklet yolu olmadığından dolayı insanların dışarıya çıkmaya korktuklarını ifade etti.Alpaslan Coşkunoğlu, "Eskiden Antalya'da kesintisiz bisiklet yolumuz var diye övünebiliyorduk fakat artık bisiklet yolları bölündü. Yolu kullanan araç sayısı da çok az. Trafiğe hiçbir faydası olmadı. Şuanda kapanan bisiklet yolları tamamen otopark olarak kullanılıyor" diye tepki gösterdi. Coşkunoğlu ayrıca Konyaaltı sahilindeki bisiklet yolunun da motosiklet ve yaya işgali altında olduğunu söyledi ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda önlem almadığını kaydetti. Bu konularla ilgili belediye ile toplantı yaptıklarını da anlatan Coşkunoğlu, "Toplantıda taleplerimizi anlattık ama hiçbir adım atılmadı" dedi.