Can dostlara su istasyonu

Koronavirüssalgını nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını sağlayan mama ve su kapları sayısını 68 mahallede artıran Kepez Belediyesi, Antalya'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokak hayvanlarına daha konforlu beslenme alanları oluşturuyor. Belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için ilçenin dört bir yanına ahşaptan, gölgelikli mama ve su istasyonları yerleştirildi.Kepez Belediyesi, parklarda bulunan kamelyaların yapımındaki ahşap malzemesini, sokak hayvanlarının mama ve su istasyonunda da kullandı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde çalışanların el emeğinin bulunduğu ahşap gölgelikler, belediye ekipleri tarafından her gün temizleniyor ve mama ve su kapları da dolduruluyor.