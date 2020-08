Denizde eğlence var

Muğla'nınFethiye ilçesinde yat turizminin merkezi konumunda olan Göcek, yelken festivali More Than Sail'a ev sahipliği yapıyor. Festivalde ilk etkinlik tamamlandı. İkinci etap etkinlikler ise 29 Ağustos'ta hayata geçecek. Renkli festivalde ilk etkinliğe 8 yelkenli tekne katıldı. İkinci etapta tekne sayısının 12-14 seviyesine ulaşması hedefleniyor. DJ performanslarının yer aldığı üç günlük program, kapanış partisiyle sona erecek. Festivali düzenleyen Sinan Can Erdal "Bizim bu sene planımız, mayısta başlayıp eylülde bitecek şekilde 18 organizasyon yapmaktı. Ama koronavirüs organizasyonlarımızın tarihini ve insan kapasitemizi değiştirtti. O yüzden başlangıcımız da çok gecikti. Bu sene 8 tekneyle 56 kişiyi ağırladık. Geçtiğimiz senelerde 12-14 tekneyle çıktığımız zamanlar oldu. Yeni etkinlikte talep artıyor" diye konuştu.