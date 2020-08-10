Dişçi kavgası

Antalya'dadiş hekimi Ali Yiğit Demirci (34) ile hastası Ali Osman Gülgör (40) arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Süreç 1.5 yıl önce başladı. Gülgör, 40 bin lira karşılığında, Demirci'nin kliniğinde implant tedavisi oldu. Dişlerinin kırılmaya başladığını iddia eden Gülgör, diş hekimini kendisinden fazla para alarak, dolandırmakla suçladı.Gülgör durumu tüketici mahkemesine taşıdı ve Demirci hakkında şikayetçi oldu. Anlaşmazlık bu noktanın ardından kavga boyutuna ulaştı. İddiaya göre Demirci'nin Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerindeki kliniğine 6 Ağustos günü giden Gülgör, iddiaya göre, Demirci'yi darbederek tehditler savurdu. Diş hekimi Demirci ve Gülgör, polis merkezine giderek, birbirlerinden şikayetçi oldu. Darp olayını yalanlayan Gülgör ise kliniğe konuşmak için gittiğini belirterek, "Kapıyı açar açmaz 'Senin ne işin var burada? Zaten mahkemeye verdin beni' diyerek üzerime saldırdı. Kafama ve yüzüme yumruk attı. Kafamdaki şişlik hala geçmedi" dedi. Gülgöl, asıl darbedilen ve mağdur olan tarafın kendisi olduğunu, darp raporu alarak davacı olduğunu kaydetti.