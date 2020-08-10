Gümüş gitti gündem Şahin

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına dün sabah fitness salonunda yaptığı çalışmalar ile devam etti. Akşam saatlerinde ise çalışma Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Kırmızı-beyazlılarda Amilton, Fredy, Podolski, Diego ve Gustavo izinli olarak çalışmalara katılmadı. Yeni sezon hazırlıkları için bugün Afyonkarahisar'a gidecek Antalyaspor'un çalışmalara tam kadro devam edeceği öğrenildi.Kamp öncesi takımdan son ayrılık haberi geldi. Geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Genoa takımından kiralanan ve çıktığı 9 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergileyen Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Daha önce Antalyaspor cephesinden yapılan açıklamalarda Sinan Gümüş'ün Antalyaspor'da devam etmek istediği duyurulmuştu.Diğer taraftan Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi. Nuri Şahin transferinde devreye Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün direkt girdiği ve oyuncu ile birebir görüştüğü iddia edildi. Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başlaması ise bu iddiaları güçlendirdi.Yaşanan gelişmelerle ilgili Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da konuştu. Genç teknik adam, "Sinan Gümüş özel bir oyuncu. Bize önemli katkılar verdi. Kiralık bir oyuncuydu ve kulübüne döndü. Nuri Şahin de listemizdeki olan bir oyuncu. Alternatif ve çalışma içerisinde olduğumuz oyuncular var" diye konuştu.Süper Lig'de yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirten Tuna, "Bir değişim içerisindeyiz. Takımdan 8 oyuncu ayrıldı. Görüştüğümüz pek çok oyuncu var. Orta saha, stoper ve kanat bölgesine transfer yapmak istiyoruz. Bütçemize ve kendi oyun tarzımıza uygun oyuncuları tercih edeceğiz. Yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.