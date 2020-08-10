Haber Hattı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde armut üreticisi Şükrü Doğrul'un yurt dışından özel kalıplar getirerek ürettiği kalp şeklindeki armutlar, sevgililerin ve evli çiftlerin yoğun ilgisini çekti. Doğrul, her ağaçta sadece bir tane bulunan ve 10 liradan sattığı armutların en çok sevgililer tarafından ilgi gördüğünü söyledi .Şükrü Doğrul, "2 yılda bin adet yetiştirdim. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor" dedi.Antalya'nınAlanya ilçesinde yer alan ve yerleşik yabancıların sorunları ile ilgilenen Alanya Yabancılar Meclisi, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti. Türkiye'de bir ilk olan Yabancılar Meclisi ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Ürkmezer, Alanya'da yerleşik bulunan 30 binin üzerindeki yerleşik yabancının sorunları, istek ve taleplerinin kurumsal anlamda bir sivil topluk kuruluşu eliyle aktarılmasının önemini vurguladı.Türkeşiyle birlikte yaz mevsiminde Antalya'da, kış mevsiminde Rusya'da yaşayan Rus ressam Madina Ezgintürk, son bir yılda tuvalle buluşturduğu çalışmalarını Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Antalya'da açtığı resim sergisine 'Turuncu Yol' adını veren Ezgitürk, resimlerini 'Gittiğin yolu kendin seç, kaybolur isen kendi yolunda kaybol, hayallerin sana ait olsun, mutlulukla son bulsun' sloganıyla ürettiğini ifade etti.AntalyaKepez Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçeye yerleştirdiği güneş enerjili 'Mobil Atık Getirme Merkezleri'ne pandemi nedeniylede kullanım oranı büyük oranda artan eldiven ve maske atığı için bölümler ekledi. Kepez'in güneş enerjili, çevre dostu Mobil Atık Getirme Merkezleri, Kepez Belediyesi önü, Çallı Kavşağı, Seyir Terası, ParkFuntastic ve Kepez Devlet Hastanesi karşısında bulunuyor.