Makedon çocuğa yaşam dokunuşu

Makedonya'daçiftçi ailenin ikinci çocuğuolan, böbrek hastasıLupço Alaçovski (10),Antalya'da özel bir hastanedeannesinden nakledilenböbrekle yaşamatutundu. Türkçe'deisminin karşılığı 'sevgi'olan Lupço, sıcakkanlıtavırlarıyla doktorlarınilgi odağı oldu. Sağlığınakavuştuğu için doktorlarınateşekkür edenLupço, ülkesine döneceğigünü bekliyor.Oğlunun yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Rosana Alaçovski, böbrek nakli için Makedonya Sağlık Fonu tarafından Antalya'ya yönlendirildiklerinde hiç tanımadıkları ülkeye gidecekleri için ilk başta biraz tedirgin olduklarını anlattı. Nakil için geldikleri hastanede gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Alaçovski, "İlk kez pasaport çıkarmıştık ve ilk kez ülkemizden başka bir ülkeye gidiyorduk. Biraz korkuyorduk, tedirgindik. Burada doktorların ilgisinden sonra çok rahatladık. Türkiye artık bizim için farklı bir ülke oldu" dedi. Küçük Lupço ise kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederken, nakilden sonra çok güçlü hissettiğini söyledi.