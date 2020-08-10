Makedon çocuğa yaşam dokunuşu

Makedonya'da
çiftçi ailenin ikinci çocuğu
olan, böbrek hastası
Lupço Alaçovski (10),
Antalya'da özel bir hastanede
annesinden nakledilen
böbrekle yaşama
tutundu. Türkçe'de
isminin karşılığı 'sevgi'
olan Lupço, sıcakkanlı
tavırlarıyla doktorların
ilgi odağı oldu. Sağlığına
kavuştuğu için doktorlarına
teşekkür eden
Lupço, ülkesine döneceği
günü bekliyor.
İLK KEZ YURT DIŞINDA
Oğlunun yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Rosana Alaçovski, böbrek nakli için Makedonya Sağlık Fonu tarafından Antalya'ya yönlendirildiklerinde hiç tanımadıkları ülkeye gidecekleri için ilk başta biraz tedirgin olduklarını anlattı. Nakil için geldikleri hastanede gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Alaçovski, "İlk kez pasaport çıkarmıştık ve ilk kez ülkemizden başka bir ülkeye gidiyorduk. Biraz korkuyorduk, tedirgindik. Burada doktorların ilgisinden sonra çok rahatladık. Türkiye artık bizim için farklı bir ülke oldu" dedi. Küçük Lupço ise kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederken, nakilden sonra çok güçlü hissettiğini söyledi.