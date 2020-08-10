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Makedon çocuğa yaşam dokunuşu

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Makedon çocuğa yaşam dokunuşu
Makedonya'da çiftçi ailenin ikinci çocuğu olan, böbrek hastası Lupço Alaçovski (10), Antalya'da özel bir hastanede annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Türkçe'de isminin karşılığı 'sevgi' olan Lupço, sıcakkanlı tavırlarıyla doktorların ilgi odağı oldu. Sağlığına kavuştuğu için doktorlarına teşekkür eden Lupço, ülkesine döneceği günü bekliyor.

İLK KEZ YURT DIŞINDA
Oğlunun yaşadığı zor günleri anlatırken gözyaşlarını tutamayan Rosana Alaçovski, böbrek nakli için Makedonya Sağlık Fonu tarafından Antalya'ya yönlendirildiklerinde hiç tanımadıkları ülkeye gidecekleri için ilk başta biraz tedirgin olduklarını anlattı. Nakil için geldikleri hastanede gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Alaçovski, "İlk kez pasaport çıkarmıştık ve ilk kez ülkemizden başka bir ülkeye gidiyorduk. Biraz korkuyorduk, tedirgindik. Burada doktorların ilgisinden sonra çok rahatladık. Türkiye artık bizim için farklı bir ülke oldu" dedi. Küçük Lupço ise kendisini sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederken, nakilden sonra çok güçlü hissettiğini söyledi.

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Makedon çocuğa yaşam dokunuşu
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