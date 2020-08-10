Nereden baksan tutarsızlık var

Antalya'nınManavgat ilçesinde bir hastanede koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşların, sosyal mesafeyi umursamaz tavırları tepki çekti. Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşanan izdiham görüntüleri, salgına karşın hala bilinç eksikliğini ortaya koydu. Her testin ardından konteynırın dezenfekte edilmesi nedeniyle işlemler uzayınca, uçuş saati yaklaşanlar gecikmeye tepki gösterdi. Aralarında turist rehberlerinin de olduğu grup, zaman zaman kendi aralarında ve hastaneye yetkilileri ile tartışma yaşadı. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği gözlemlenen test sürecinde tartışmaların büyümesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ilk olarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyardı. Yoğun şikayetler üzerine Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Mehmet Çınar, başkanlığında yapılan toplantı sonucunda konteynır kabin sayısının gün içinde 1'den 4' e çıkarılması kararlaştırıldı.