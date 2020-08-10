Yayla seraları yüz güldürdü

Burdur'unGölhisar ilçesinde 25 yıl önce Kaymakamlığın öncülüğünde yetiştirilmesine başlanan örtü altı yayla domatesine artan talep üreticisini sevindirdi. Dalaman Çayı su toplama havzasında deniz seviyesinden 945 metre yükseklikteki yaylaya kurulu Gölhisar Ovası'nda 1995 yılında başlayan üretim, bugün 3 bin dekara ulaştı. Bölgedeki sera alanında yılda yaklaşık 60 bin ton üretiliyor.Sahil kesimindeki sera domatesinin bitmesinden sonra hasat dönemi başlayan Gölhisar domatesi, zincir marketlerden, bazı Avrupa, Balkan, Kafkasya ve Arap ülkelerinden talep görüyor. İyi tarım uygulamasıyla organik yollarla üretilen Gölhisar domatesi, rengi ve aromasıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarında yoğun alıcı buluyor.Gölhisar Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar, Gölhisar'da yetişen domatesin kendine has aromatik özelliğinden dolayı pazarda tanınırlığı olduğunu söyledi. Kavçakar, son yıllarda Antalya piyasasına hakim büyük tarım firmaların Gölhisar'da domates yetiştirmeyi tercih ettiğini söyledi. Üretici Bekir Ural da Türkiye'nin birçok yerine domates dağıtımı yaptıklarını belirterek, "İç piyasada talep çok yüksek. İhracat yapan firmalar da domates istemeye başladı" dedi. Bir firmanın üretim müdürü Önder Çoban da iç piyasanın şuan fiyat açısından ihracattan daha cazip olduğunu, bu nedenle iç pazara sevkiyat yaptıklarını kaydetti.