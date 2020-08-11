BOĞULMA riski sadece su kanallarıyla sınırlı değil. İyi yüzme bilmeyen tatilciler ve alkol alarak denize giren turistler ölümle yüz yüze geliyor. Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda bir günde boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısı 8'e ulaşınca cankurtaranlar isyan etti. Özellikle denizin dalgalı olduğu süreçte megafonla tatilcileri uyardıklarını anlatan cankurtaranlar, buna karşın insanların denizde açılmaya devam ettiğini belirterek tepki gösterdi. Alanya sahili acı bir boğulma olayına da sahne oldu. Nevşehir'den arkadaşı Eray Atasoy ile tatile gelen 19 yaşındaki Hasan Baştürk sahilde alkol aldıktan sonra serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamanı kaybetti.