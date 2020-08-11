Cisse’nin yerini kim dolduracak

AYTEMİZ Alanyaspor forması ile 58 maçta attığı 38 gol ile kulüp tarihine adını yazdıran ve gol krallığı yarışını son anda kaptıran Papiss Cisse'nin geleceğindeki belirsizlik sürüyor. Kontratı sona eren Senegalli golcünün alternatiflerini arayan turuncu yeşilli takımda son iddia Bulgaristan'dan geldi.medyası, Alanyaspor'un CSKA Sofya'da forma giyen Ali Sowe ile ilgilendiğini öne sürdü. 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Gambiyalı golcü için 1 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. 1.91 boyundaki Sowe, geçen sezon oynadığı 27 maçta 9 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı. Ali Sowe'nin ismi geçen sezon Fenerbahçe ile de anılmıştı.