Ders almıyoruz

Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde su kanalında kaybolan 17 yaşındaki Sezgin Andariman'ı arama çalışmaları 5'inci günde sonuç verdi. Baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin 1 metreye kadar düşmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Geniş bir alanda aranan gencin cansız bedeni, kaybolduğu noktanın hemen yakınında yosunlara sarılı halde bulundu. Cesedin yosunların arasında çıkarılması sırasında dalgıç polis de yosunlara dolandı. Boğulma tehlikesi geçirdi. Çalışmaları yakından takip eden ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.Arama çalışmalarında yaşananlar ise ölümlerin bile ders olmadığını gösterdi. Önceki gün, Sezgin Andariman'ı arama çalışmalar, saat 17.00'de sonlandırılınca yakınları tepki gösterdi. Kısa süreli polis ekipleri ile tartışan Sezgin Andarima'nın 4 ağabeyi ve kuzenleri suya atladı. Akıntılı suda tehlike oluşturan Andariman'ın yakınları daha sonra kıyıda bağlı olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın botunun ipini saldı.Su içindeki gençler daha sonra bota çıktı. Kürekleri de alan gençler botla birlikte suda sürüklenmeye başladı Botun motorunu çalıştırmayı başaran gençler, kanal içinde aşağı ve yukarı tur attı. Zaman zaman bottan suya atlayan gençler, kardeşlerinin bulunması için yetkililere seslendi. Gençlerin yaklaşık bir saat süren eylemi bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin gelmesiyle sona erdi. Kıyıda olan Andarima ailesinin yakınları ise büyük korku yaşadı. Aramaların 3'üncü gününde barajda çalışma yapılırken, 2 polis, açık bırakılan baraj kapağında sıkışmış, ölümden dalgıçlar sayesinde kurtulmuştu.