Falezlerin sırrı bu fosilde saklı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, dünyanın oluşumuna yönelik jeolojik saha çalışmaları sırasında bulunan iki bitki fosili ile ilgili bilgi verdi. Fosillerden ilkinin Düden Şelalesi'nin olduğu bölgede bulunduğunu anlatan Koşun, 3 bin yıllık kayaçlar üzerinde bulunan fosilin falezlerin oluşumunu gösterdiğini söyledi.Dünyanın geçmişini kayaçlar ve kayaçlar üzerindeki izlerden okumaya çalıştıklarını anlatan Koşun, üzerinde yaprak fosillerinin izlerinin olduğu fosilin, 400 bin yıldan günümüze kadar oluşumunu sürdüren falezlerle ilgili önemli bilgiler verdiğini açıkladı. Diğer bitki fosilinin ise Baydağları'nda bulunduğunu duyuran Koşun, "Bu bitki fosili bize, oluştuğu ortamın 60-65 milyon yıl önceki göl mü, kara mı, deniz mi, akarsu mu olduğu hakkında bilgi veriyor" dedi. Koşun, fosilin bulunduğu dağlık alanın organik maddece zengin bataklık bir ortam olduğunu sözlerine ekledi.