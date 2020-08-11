Gündoğmuş’ta su tepkisi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı Başkan Muhittin Böcek'in Hakkari Çukurca'da şehit düşen Adnan Kısar için Kaş'ın Kınık mahallesinde düzenlenen törene katılması nedeniyle Başkan Vekili Deniz Filiz'in yönetiminde gerçekleşti. Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Özeren, mecliste ilçenin eksikleri ve yapılan hizmetler hakkında bazı açıklamalar yaptı ve Büyükşehir yönetimini eleştirdi.Büyükşehir'in ilçede sadece 1 abone olan Baş mevkisine su götürmek için 2 bin 500 metre hat döşediğini ve bununla övündüğüne değinen Özeren, "Ancak Narağacı Nurçek mevkiinde 164 vatandaş susuz, yerel imkanlarla su temin ediliyor. Ben onlara söz verdim. Büyükşehir bunu yapmazsa 100 tonluk bir depo yapacağım ilçe belediyesi olarak. Kaynarca'da da 63 vatandaşımız orada yerel imkanlarla taşıma su ile yaşıyor" dedi.Başkan Özeren, siyasi ayrımla ilgili örneklere asfalt çalışmalarını da ekledi. Özeren, ilçede Büyükşehir yetkisinde olan Akyar yoluna, çalışma olmaması üzerine 13 kilometre asfalt döktüklerini belirterek, "CHP ilçe teşkilatı da sanki yolu Büyükşehir yapmış gibi tanıtım yaptı. Hem hizmet verilmiyor, hem de sahip çıkılıyor. Pembelik ve Yeşildere yollarının da yapılmasını bekliyoruz. Yapılmayacaksa ben ilçe belediyesi olarak söz verdim. Biz yaparız" açıklamasında bulundu. Sinekle mücadele konusunda da ilçe halkından çok tepki geldiğinin altını çizen Özeren, "Eğer ilaçla ilgili de daha ciddi tedbirler alınmazsa ben Gündoğmuş'ta sinekle mücadele yapacağım" ifadelerini kullandı.