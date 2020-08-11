Haftaya kazalı başlangıç

ANTALYA ve Burdur'da meydana gelen 3 trafik kazasında 2 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille çarpışan midibüsün sürücüsü Sadi Çalışkan (58) yaşamını yitirdi, diğer sürücü Muhammet Er (28) ise yaralandı. Kaza, Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Karşı yönden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alanya ilçesinde ise 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde, sürücü Kerim Karaduman (54) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Kaza Dim Uzunöz Mahallesi'nde yaşandı. Taklalar atarak duran otomobil, kullanılamaz hale gelirken, kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar İsmet Kozak (76) ve Ali Durusoy (57) ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Burdur'da ise traktörün şarampole devrildiği kazada aynı aileden 2'si ağır 4 yaralı. Büğdüz Köyü yakınlarındaki kazada Halil Acar'ın (53) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sürüklenerek, şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Halil Acar, eşi Gülay Acar (48), kızı Canan Acar (26) ile oğlu Musa Berk Acar (7) yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülay Acar ameliyata alınırken, Halil Acar ve oğlu Musa Berk'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.