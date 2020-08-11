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Karantina sayısı her gün artıyor

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Karantina sayısı her gün artıyor
ANTALYA, Isparta ve Burdur'da koranavirüs önlemleri kapsamında alınan karantina kararları yayılıyor. Antalya'da son olarak vaka sayısının 40'a ulaştığı Döşemealtı ilçesinde 4'ü Bahçeyaka Mahallesi'nde, 1'i ise Yalınlı Mahallesi'nde 5 konut karantinaya alındı. Korkuteli ilçesinde ise 15 vaka olduğu açıklandı.

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Burdur'da da bin 113 nüfuslu Kozluca Köyü'nde 4 kişi de koronavirüse rastlanması sonucu karantina kararı alındı. Hastalarla temas ettiği tespit edilen 49 kişi takibe alındı. Isparta'da ise 1 köy ve 1 apartman izole edildi. Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Senirkent ilçesinde de Kıbrıs Mahallesi'nde bir apartman 6 kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.
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Karantina sayısı her gün artıyor
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