Korkulukla maske mesajı

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Özmen, korkuluk sayesinde insanlara maske takmasını hatırlatıyor. Korkuluğu 2 ayda yaptığını belirten Mustafa Özmen, "Eskiden dedelerimizin yaptığı korkuluklar aklıma geldi. Ben biraz çağa uygun hale getirdim. Bir insanın yapabileceği tüm hareketleri yapabiliyor" dedi.Korkuluğa maske takarak sosyal mesaj vermek istediğini belirten Özmen, Günümüzdeki virüs olayı aklıma geldi. Buradan bir mesaj verir diye düşündüm. Buradan çok gelip geçen çoğu kişinin maskesiz gezdiğini gördüm. Korkuluğa maskeyi taktım. Yoldan geçenler korkuluğu görüp hatırlıyor ve maskelerini takıyor. Buna şahit oldum. Beni arayıp teşekkür edenler oldu. Görenler beğeniyor" şeklinde konuştu.