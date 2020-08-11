Reçelin başkenti

ANTALYA çeşit sayısı ile Türkiye'nin reçel başkenti konumunda. Yıllık 3 bin ton reçel üretimi yapılan Antalya'da, kente özgü turunç, bergamot ve limon çiçeği gibi narenciyenin yanı sıra, domates ve patlıcan gibi 40'tan fazla çeşit reçel üretiliyor. Antalya'da düzenlenen G-20 zirvesinde bile bütün dünya liderlerine Antalya'nın bu reçelleri tanıtıldı. Bunun arkasında en büyük neden ise sebze ve meyve üretim merkezi olan şehirde, reçel üreticilerinin hammadde sıkıntısı çekmemesi.Tüm Türkiye'de Antalya reçeli olarak satılan ürünler, ayrıca 30 ülkeye de ihraç ediliyor. Antalya'da bu yıl kuruluşunun 106'ncı yılında olan Yenigün Reçelleri'nin dördüncü nesil patronu Necmi Alpagot, Antalya reçellerinin ününün 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Alpagot, "Ev hanımlarının evlerde yaptığı turunç, patlıcan, bergamot reçelleri ikram ediliyormuş. 100 yı önce bu kavanozda satılmaya başlamış" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle gelen turist sayısındaki hızlı düşüş, reçel ve lokum satışlarına da yansıdı. Turistin azlığı nedeniyle lokuma ilginin azalması, üreticinin farklı ürünlere yönelmesine neden oldu. Firma, lokum üretimini azaltarak, bağışıklığı güçlendiren 5 karışımlı pekmez üretimine başladı. Pekmez yoğun talep görüyor.