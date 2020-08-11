Şahin model olacak

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'da kampa girdi. Kamp öncesi son antrenman önceki akşam Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı.Gündemdeki isim ise Nuri Şahin oldu.3 yeni futbolcu transferi yapacaklarının altını çizen Tuna, "Nuri Şahin ile görüşmemiz var. Ben de bireysel olarak görüştüm. İçinde bulunduğu durumu, ne istediğini anlamak zorundayız. Olay sadece transfer değil.Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onunda burayı istemesi önemli." diye konuştu.Tamer Tuna, isimleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Nazım Sangare, Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı ile ilgili de konuştu. Genç teknik adam, "Ne oyuncularımıza teklif ne de o yazılan kulüplerin teklifi yok. Menajerler oyunculara zarar veriyor. Her oyuncu değerini bulunca satılabilir. Bazı kulüplerin dolaylı arayışları oluyor.Hiçbir teklif olmadı, para sorulmadı" diye belirti.Yerli oyuncu sayısını çoğaltmayı hedeflediklerini anlatan Tuna, Süper Lig'de ikinci devre en fazla yerli oyuncu oynatan üç takımdan biri olduklarına dikkati çekti. Diğer taraftan 21 yaşındaki Doğukan Sinik'le ilgili iddialar ise sürüyor.Kırmızı-Beyazlıların genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği iddia edildi. Bu sezon ligde 21 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, bin 108 dakika sahada kalarak 3 asistle skora katkı sağladı.