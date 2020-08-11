Seferberlik işe yaradı

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Burdur'ur Yesilova ilçesinde bulunan, görselligi ve kendine özgü yapısıyla yogun ziyaretçi akınına ugrayan gölün korunması için Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan basta olmak üzere ilgili kurum ve kurulusların girisimleriyle seferberlik sonuç verdi. Ziyaretçi yogunlugu nedeniyle kirlilik tehdidiyle yüz yüze gelen ve çevresinde düzensiz yapılasmalar ortaya çıkan Salda Gölü'nde, insan kaynaklı olumsuz izler birer birer silinmeye baslandı.Bölgedeki dogal güzelligin ve bilimsel degerlerin genç nesillere aktarılabilmesi için öncelikle bölge, geçen yıl martta 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi. Bölgede korunan alan 4 bin 400 hektarken gölün tüm çevresini de kapsayacak sekilde 29 bin 500 hektara çıkartıldı, kıyı seridinin kullanım alanı 500-600 metre kadar geriye çekildi. Geçen yıl 1 milyon 400 bin kisinin ziyaret ettigi Salda Gölü'nde yogun ziyaretçi baskısına karsı Salda Gölü Millet Bahçesi projesiyle altyapı yatırımlarına agırlık verildi.Gölün yaklasık 500 metre gerisine ahsap bariyerler çakılarak araçların göl kıyısına geçisi engellendi. Bölgede düzensiz yapılar kaldırıldı, çöpler toplanmaya baslandı. Beyaz kumsalın bulundugu alanlarda, sigara içilmesine yasak getirildi. Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoglu, Salda Gölü, kıyısında bulunan bütün beton yapıların yıkıldıgını vurguladı. Gökçeoglu, "Son derece korumacı bir yaklasımla hareket ediliyor. Devlet, üstüne düseni yapıyor, bu konuda bireysel olarak bizler de çok dikkatli davranmamız gerekiyor" dedi.