Şehitler için 746 kilometre gitti

ANTALYA'DA yaşayan demir ustası Nazmi Can (43) ailesi ve yakınlarındaki şehitlerin anısını yaşatıyor. 64 yıl önce şehit olan ağabeyi Jandarma Er Osman Nazmi Can'ın mezarının yer aldığı Hatay'a giden Nazmi Can, şehitlik mezarlığındaki Türk bayraklarını yeniledi. 749 kilometre yolu 12 saatte tamamlayan Can, ailesinden şehit olan yakınları ve diğer şehitleri için bol bol dua etti.Dedesi Osman Can'ın Çanakkale Savaşı'nda, yeğeni Mehmet Koparan'ın da 1996 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör saldırısında şehit olduğunu anlatan Can, şehit olan aile yakınları ve tüm şehitler için böyle bir karar aldığını söyledi. Can ayrıca şehit olan hemşerileri Mustafa Uysal ve Özgür Atasever'i de anarak, "Şehitlerimiz sayesinde bu toprak vatan oldu" diye konuştu.