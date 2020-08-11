Tüm yaralar sarılacak

ISPARTA ve Burdur'da ağustos ayı yağmuru sel baskınlarına neden oldu. En ciddi zararın göründüğü bölgelerin başında Burdur'un Bucak ilçesi geldi. Bucak'ta şiddetli yağış sonrası sanayi sitesinde yağmur suyu drenaj kanallarının giriş noktalarında tıkanması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yağmur suları tahliye edildi.Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile Bucak'ta incelemelerde bulundu. Arslantaş, aşırı yağış nedeniyle sular altında kalan yerler hakkında Kaymakam Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal'dan bilgiler aldı. Bucak'ın yanı sıra Burdur merkez ile Ağlasun ilçesi su baskınlarından zarar gördü.Isparta'da ise etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesiyle merkeze bağlı bir Yakaören Köyü'nde yaklaşık 10 evi su bastı, dereler taştı, araçlar zor anlar yaşadı. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki mesirelik alanda da etkili olan yağış, piknikçilere zor anlar yaşattı. Bölgedeki dereler taşarken, yollarda toprak birikti ve araçlar yollarda kaldı. Vatandaşların yardımına ise AFAD, Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Yakaören Muhtarı Ömer Kırtay, kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişinin evlerini su basınca rahatsızlandığını söyledi.