Vefa borcunu ödüyor

Oortaokul döneminde uyuşturucu kullanmaya başlayan Müslüm Yalçın (35), Isparta'daki Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde 11 aylık tedavi sonrası bağımlılıktan kurtuldu. Uyuşturucu nedeniyle ailesinden uzaklaşan ve eşinden ayrılan Müslüm Yalçın, şimdi kendisi gibi uyuşturucu batağına düşenlerin kurtulması için merkezde görev yapıyor.İki çocuk babası olan Müslüm Yalçın, madde bağımlılığının gitgide arttığını ve ilkokul çağına kadar indiği uyarısı yaptı. Okul çevresinde uyuşturucu satan torbacıların tuzağına düşerek bağımlı olduğunu anlatan Yalçın, askerlik sürecinde bıraktığı uyuşturucuya babasını kaybedince yeniden başladığını söyledi. Yalçın, "Geçici süreliğine tüm dertlerinizi unutuyorsunuz, ama etkisi geçince tüm gerçekler olduğu gibi önünüzde duruyor. Batağa saplandıkça saplanıyorsunuz. Önce işimi, sonra eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. Çevremde kim varsa benden uzaklaştı" diye konuştu.Konuyla ilgili aileleri uyaran Yalçın şöyle konuştu: "Madde bağımlıları bir süre sonra mal bulabilmek için bunun satışını yapmak, yeni kanlar bulmak için okul çevrelerinde dolaşır. Ailelerin çocuklarını çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bağımlı hale geldikten sonra hiçbir çabanız işe yaramaz. Çocuğunuz bu işe girdikten sonra çırpınmanız biraz anlamsız olur. Buradan tüm anne babalara sesleniyorum; çocuklarınızı lütfen takip edin. Nereye gidiyor, kimlere takılıyor bakın. İş işten geçmeden kurtarın. Benim ailem aşağı yukarı 15 yıldır çırpınıyor. Keşke o zamanlar biraz bilinçli olsalardı, zamanında fark etselerdi."