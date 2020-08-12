Acı üstüne acı

Antalya'nın Korkuteli ve Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen 2 kazada 2 kişi öldü 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Önceki gün Burdur'daki traktör kazasında yaralanarak tedavi altına alınan baba-oğul da hastanede can verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki kazada, mermer fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı Ali Dereli yönetimindeki 48 S 2519 plakalı midibüs şarampole devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada 16 kişinin yaralandığı, Özgür Gezer ve Suriye uyruklu Mustafa Aljayy isimli bir işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Cavit Yıldırım'ın kullandığı 07 RB 021 plakalı taksi ile Hüseyin Caran yönetimindeki 03 LD 129 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken 9 kişi yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Murat Dinçay için ambulans helikopter desteği istendi. Bölgeye indirilen ambulans helikoptere alınan Dinçay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Emine Caran ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.