Alanya’da otellere sağlık turizmi çağrısı

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Son olarak Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliğinde sağlık turizminde atılması gereken adımlar konuşuldu. Toplantıya Uluslararası Wellness Derneği ve Global Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Lutz Lungwitz de telekonferans yöntemiyle katıldı.Lungwitz, otellerin akreditasyonuyla ilgili gelinen noktadan bahsederek ilk etapta 5 yıldızlı otel ve klinikleri incelemeye aldıklarını söyledi. Turistik tesislere de bu alanda klinik ve sağlık merkezi dönüşümünü tamamlama çağrısı yapan Lurgwitz, sağlık turizminin otellere maddi getirisi yüksek ve uzun konaklama imkanı sağlayacağını dile getirdi. ALSTUD Başkanı Dr. Tevfik Yazan da sağlık turizminin büyük bir fırsat oluşturduğunu ve bu pastadan daha fazla pay alabilmek için birlikte çalışma çağrısı yaptı. ALTİD Başkanı Burhan Sili ise "12 ay boyunca farklı turizm alanlarında hizmet verebilecek bir bölgeyiz. Sağlık turizmi ıskalamamamız gereken bir fırsat. Bu toplantı kıvılcım olsun" dedi.